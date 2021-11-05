В болгарском издании Dnes.dir вспомнили о мощнейшей термоядерной бомбе, испытанной СССР около 60 лет назад в районе северного острова Новая Земля.

Речь идет о боеголовке АН602, получившей наименование «Царь-бомба». В статье указывается, что сразу после термоядерного взрыва образовалась мощная ударная волна, которая целых 3 раза облетела всю планету, поэтому в той или иной степени ее почувствовали все жители планеты. Эксперты отметили, что именно эти тесты стали одной из причин того, почему США и Советский Союз постарались сделать все возможное, чтобы не допустить начала новой мировой войны.

Болгарские пользователи неоднозначно прокомментировали данную статью. Один из читателей отметил, что в России живут настоящие «психопаты», предположив, что Москва и Пекин в будущем «уничтожат Землю». Другие комментаторы отметили, что СССР пришлось разрабатывать такое оружие, чтобы сдерживать американцев.