Профессор китаеведения в Университете Джавахарлала Неру в Нью-Дели Шрикант Кондапалли высказался насчёт возможной войны между Индией и Китаем. Его слова передаёт издание «Лента.ру».

В настоящее время напряжённость между этими двумя странами только увеличивается. Кроме того, недавно они не сумели достичь соглашения насчёт размежевания войск в долине Ладакх. В итоге Китай и Индия продолжают увеличивать свой контингент на границе.

Кондапалли указал, что страны мобилизовали несколько десятков тысяч солдат. Кроме того, Китай на границе с Индией ещё и развернул военную инфраструктуру. В этой ситуации предположить локальные боевые столкновения, по словам эксперта, затруднительно.

Обе страны заявили, что не собираются первыми применять ядерное оружие. Однако это не исключает, что они задействуют стандартное стратегическое оружие. По этой причине эксперт считает, что власти стран на войну всё же не решатся.

Ранее Китай обвинил Индию в том, что она предъявила невыполнимые требования по ситуации в Ладакхе. Китай готов на заключение мира, но поступаться своим суверенитетом не будет.