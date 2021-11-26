Долгожданное производство АК-203 в Индии скоро стартует. Индийское интернет-издание Financial Express сообщило, что во вторник вечером на заседании Совета по оборонным закупкам под председательством министра обороны Раджнатха Сингха была одобрена сделка по производству штурмовых винтовок на совместном с Россией предприятии, созданном в городе Корва. Перевод основных положений публикации представлен изданием discover24.ru.

Решение Совета по оборонным закупкам состоялось в преддверии ежегодного саммита Индия-Россия в начале следующего месяца. Хотя его даты официально не объявлены, согласно сообщениям, президент России Владимир Путин прибудет в Нью-Дели с рабочим визитом 6 декабря 2021 года. На повестке дня саммита будет стоять ряд вопросов, связанных с военной торговлей, а также региональными и глобальными проблемами.

В 2018 году решение о создании завода по производству всемирно известных автоматов Калашникова в Индии было принято по итогам аналогичных переговоров между премьер-министром Нарендрой Моди и президентом России Владимиром Путиным. После чего был начат процесс создания совместного предприятия.

В 2019 году Индия и Россия подписали межправительственное соглашение, в результате которого было создано совместное предприятие Indo-Russian Rifles Private Limited (IRRPL). В этом СП Совету директоров оружейной компании Ordnance Factory Board (OFB) принадлежит 50,5% акций; Концерн «Калашников» владеет 42% акций, российское экспортное агентство «Рособоронэкспорт» имеет 7,5%.

В рамках этого предприятия уже начал готовиться к запуску завод, расположенный в Корве (штат Уттар-Прадеш), созданный для производства АК-203. На этом предприятии будет выпущено около 6,71 тысячи автоматов под патрон калибра 7,62х39 мм.

Недавно «Рособоронэкспорт» представил свои предложения в IRRPL, после чего совместное предприятие подготовило контракт, ожидавший одобрения правительства Индии. Теперь такое одобрение получено.

В рамках реализации контракта российская сторона поставит оборудование, обучит индийских специалистов, а также проведет пусконаладочные работы на заводе в Корве. Планируется выпуск штурмовых винтовок практически со 100-процентной локализацией.

На выставке «Армия-2021» в России демонстрировались автоматы АК-203, а индийские официальные лица встречались с представителями «Рособоронэкспорта» и «Калашникова». Нерешенные тогда вопросы, включая стоимость, а также передачу технологии, согласно источникам, в настоящее время решены.

Высокая стоимость каждой винтовки вызвала неоднократные задержки. По этой причине министерство обороны Индии подписало сделку по прямой закупке в России 70 000 АК-103. Ожидается, что поставки начнутся после внесения первого транша платежей и будут затем завершены в течение шести месяцев.