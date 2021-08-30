Совместное российско-индийское предприятие Indo-Russian Rifles Private Limited (IRRPL) с участием «Рособоронэкспорта» подготовило контракт по производству автоматов АК-203 калибра 7,62×39 мм. Этот документ на данный момент ожидает подписания в Министерстве обороны Индии, сообщает индийское издание Financial Express со ссылкой на неуказанного «высокопоставленного представителя» компании «Рособоронэкспорт».

По информации издания, в совместное предприятие IRRPL входят с индийской стороны правление оружейного холдинга Ordnance Factory (OFB) с долей участия 50,5%, с российской – Концерн «Калашников» (42%) и Рособоронэкспорт (7,5%). Дочерние компании госкорпорации «Ростех» – «Рособоронэкспорт» и «Калашников», а также Совет по производству боеприпасов Индии планируют производить новую модель автомата Калашникова с окончательной 100-процентной локализацией в Индии.

«Премьер-министр Нарендра Моди и президент России Владимир Путин достигли соглашения о создании завода по производству автоматов Калашникова в Индии еще в 2018 году», – напомнили в Financial Express.

«Мы готовы поставить оборудование, обучить индийских специалистов и провести пуско-наладочные работы на заводе Ordnance Factory в Корве сразу после подписания контракта», – сказал изданию представитель «Рособоронэкспорта».

Автоматическая винтовка АК-203 демонстрировалась на только что прошедшей в России выставке «Армия-2021». Это оружие является новейшей производной от самого популярного в мире автомата АК-47, который используется вооруженными силами во всем мире.

Financial Express отмечает, что стоимость будущих АК-203 все еще остается проблемой, хотя, согласно официальным заявлениям, все вопросы, связанные с ценой и другими возможными проблемами были решены. Следует учитывать, что общие затраты на каждую винтовку включают в себя стоимость установки производственного оборудования, а также передачу технологии.

Несмотря на санкции США в отношении как России, так и ее партнеров по военному сотрудничеству, военный товарооборот между Индией и Россией за последние три года достиг общей суммы в 15 миллиардов долларов. Это включает прежде всего контракт на 5,2 миллиарда долларов, подписанный в 2018 году, на систему противовоздушной обороны С-400 «Триумф».

В 2019 году были подписаны соглашение о лизинге третьей атомной подводной лодки «Чакра III» и соответствующий контракт на 3 миллиарда долларов. Кроме того, за период с 2018 года было произведено несколько срочных объемных закупок.

«Индийской армии в настоящее время срочно необходимы два разных типа автоматических винтовок – легкая штурмовая винтовка и винтовка с высокой скорострельностью, которую можно использовать для охраны больших участков границ вблизи Китая и Пакистана», – отмечает Financial Express.