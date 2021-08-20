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Индийское военное ведомство заключило контракт с Россией на срочную поставку 70 тысяч автоматов Калашникова серии АК-200. РФ начнет поставлять оружие уже в ноябре текущего года.

На подписании контракта присутствовали представители компании Indo-Russia Rifles Pvt Ltd. В настоящий момент она осуществляет производство винтовок, но в скором времени будет заниматься еще и изготовлением автоматов на территории Индии. Напомним, что Москва и Нью-Дели намереваются запустить проект по производству 6 миллионов винтовок серии АК-203.

Новое оружие будет использовано в качестве замены отечественным автоматам INSAS, которые в настоящий момент являются основным видом вооружения в армии и других силовых структурах страны.

Ранее Индия также в срочном порядке закупила у Соединенных Штатов автоматические винтовки SIG716, уже поступившие на вооружение.

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