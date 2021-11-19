Главный имам Московской соборной мечети Ильдар Аляутдинов заявил о возможном открытии в столичном метро молельных комнат.

Как отмечается, такие помещения есть в аэропортах и хосписах, а также в ряде медучреждений. Кроме того, ведутся беседы по этому вопросу с торговыми центрами.

Как отметил Аляутдинов, мусульмане должны совершать намаз пять раз в день, где бы они не были. В общественных местах помещений, где мусульмане могут молиться, очень мало. К примеру, в метро они молятся в переходах, чем порой смущают окружающих.

Однако в департаменте транспорта позже сообщили, что молельные комнаты в метрополитене создавать не будут. Объяснили они это тем, что в транспорте нельзя обеспечить безопасные условия для того, чтобы проводить любые обряды.

Ранее мы сообщали, что в Москве полицейский избил женщину, которая не хотела впускать его в квартиру. Ушёл он только после того, как вернулся супруг женщины.