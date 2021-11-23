Директор НИЦ Эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург рассказал, что у подростков после вакцинации антитела к коронавирусу вырабатываются лучше по сравнению со взрослыми.

Об этом он заявил в эфире канала «Россия 24». Согласно его словам, речь идёт о подростках в возрасте от 12 до 17 лет. После того, как их вакцинировали препаратом «Спутник V», было отмечено, что антитела вырабатываются у них заметно лучше, чем у взрослых граждан.

Вакцина для несовершеннолетних, как отмечается, является препаратом «Спутник V», который был разведён в пять раз.

Также указывается, что у подростков после вакцинации иногда были незначительные побочные эффекты, такие как небольшое повышение температуры тела до 37,4 градусов на следующий день после прививки. Других последствий у них отмечено не было.

Ранее специалисты рассказали, какими опасностями грозит ревакцинация. Как было отмечено, люди, прошедшие процедуру ревакцинации, начинают пренебрежительнее относиться к ограничениям.