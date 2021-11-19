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Анча Баранова, вирусолог и доктор биологических наук, отметила, что людям, получившим бустерную дозу вакцины от SARS-CoV-2, все равно нужно соблюдать все профилактические меры.

Согласно ее словам, многие привившиеся начинают пренебрежительно относиться ко многим ограничениям, например, перестают носить медицинские маски в общественном транспорте и соблюдать социальную дистанцию. Она напомнила, что даже после ревакцинации человек все еще может превратиться в разносчика болезни, заразив ею окружающих.

Ее поддержал Константин Чумаков, советник ВОЗ и вирусолог. Он также заявил, что эффективность иммунной системы по отношению к коронавирусу может снижаться по-разному в зависимости от использованной вакцины. Он советует следить за уровнем антител и при возможности получить бустерную дозу, чтобы защитить организм от данного заболевания.

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