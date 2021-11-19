Физики из США впервые сумели создать лазерную плазму, подобную той, которая образовывается в звёздах и ядерных взрывах.

Как сообщается, получившаяся плазма обладает весьма высокой плотностью, из-за чего она довольно похожа на твёрдое тело. Плазма с такой плотностью существует в недрах звёзд, где производятся реакции, которые похожи на ядерные взрывы. При самих таких взрывах плотная плазма также образуется.

Для того, чтобы создать плазму, специалисты использовали лазеры сверхвысокой интенсивности, из которых совершали выстрелы в тонкие полоски фольги из титана. После этого получившиеся спектральные данные были проанализированы суперкомпьютером. Учёные отметили, что в этой плазме электроны и ионы не находятся в равновесии.

В дальнейшем учёные будут продолжать изучать получившийся материал.

Ранее физики предположили, что Вселенную могли создать в лаборатории. Сделать это могла весьма развитая цивилизация.