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Бывший председатель кафедры астрономии Гарвардского университета, астрофизик Эви Лоеб считает, что Вселенную могли создать в лаборатории.

Как отмечается, в настоящее время вопрос создания Вселенной пытаются решить многие учёные. До сих пор непонятно, что происходило до Большого взрыва, и как именно появилась Вселенная.

В теории специалиста религиозные представления о появлении Вселенной и научные предположения представлены вместе. Как предполагает Лоеб, Вселенную создала весьма развитая цивилизация. Она, по его мнению, имеет технологии, которые позволили создать Вселенную за счёт квантового туннелирования из ничего.

Учёные отнёс эту цивилизацию к высокоразвитым формам жизни класса А – у них есть неограниченное количество ресурсов и независимость. Человечество по этой классификации относится к цивилизации класса С.

Недавно учёные обнаружили планету, которая сумела пережить гибель своей звезды. Это открытие позволяет предположить, что ожидает Солнечную систему после гибели Солнца.

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