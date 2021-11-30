Учёные заявили, что эволюция человека предполагает, что вместе с ростом физической активности продолжительность жизни человека также будет увеличиваться.

Как установили учёные, физическая активность в пожилом возрасте помогает понизить артериальное давление и уменьшает воспаления, а также сохраняет подвижность и снижает угрозу появления болезней. Специалисты предполагают, что во время физических упражнений энергия перенаправляется от патологических процессов, которые происходят в организме людей.

Также специалисты сообщают, что физическая активность вызывает в организме процессы физического стресса. С одной стороны, это оказывает негативное влияние на клеточном и молекулярном уровне, с другой стороны, это приводит к запуску восстановительных процессов. В свою очередь, это предотвращает возникновение ряда заболеваний, а также ожирения.

Ранее врачи сообщили, что понизить давление и уровень сахара в крови можно при помощи пения и горячего душа. Эти способы дают практически мгновенный эффект.