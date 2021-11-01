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Эндокринолог и диетолог Михаил Гинзбург рассказал о продуктах питания, которые содержат высокий процент витамина D. Его слова передаёт издание «Вечерняя Москва».

По словам специалиста, некоторые люди не могут принимать витамин D в капсулах или таблетках. В этом случае им рекомендуется употреблять продукты, которые содержат много этого полезного микроэлемента. Витамин D помогает справляться с вирусами и предотвращает преждевременное старение кожи. Также он оказывает влияние на эндокринную систему и половые функции.

Получить витамин D можно при приёме солнечных ванн и в солярии, но и эти способы подходят не всем. Таким образом, остаётся получение витамина D из пищи.

Больше всего витамина в печени трески, жирных сортах рыбы, яичном желтке и молоке повышенной жирности. Также специалист рекомендует попробовать водорастворимые формы витамина D.

Недавно иммунолог Доминика Новис рассказала о пользе витамина D. Также она отметила, что не стоит рассчитывать на получение витамина только за счёт таблеток.

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