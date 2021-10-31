Иммунолог Доминика Новис заявила, что людям не стоит надеяться на витамины для укрепления своего иммунитета.

Немало людей принимают разные препараты, надеясь укрепить свой иммунитет. Однако, как заявила Новис, иммунитет зависит не от подобных добавок, а от привычек человека.

Так, здоровье организма зависит от правильного питания, регулярного сна, физической активности. Если человек игнорирует эти привычки, то никакие витамины не помогут ему сделать своё здоровье крепче. Единственное медицинское вмешательство, которое позволяет повысить иммунитет, это, по словам Новис, вакцинация.

Однако иммунолог отметила, что добавки могут поддержать иммунитет. В связи с этим она настоятельно рекомендует принимать витамин D, так как у пациентов с коронавирусом имеется его нехватка. Людям, которые отказались от употребления мяса, она рекомендует витамин В12.

Недавно доктора Александр Мясников рассказал об опасных последствиях приёма витамина С в таблетках. По его словам, приём синтезированного витамина может привести к образованию камней в почках.