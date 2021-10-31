читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

В ряде СМИ заявили, что Североатлантический альянс собирается создать в Прибалтийских государствах плацдарм для атаки на РФ.

Журналисты отмечают, что западные военные собираются сделать из авиабазы в Лиелварде, возведенной более 50 лет назад юго-восточнее Риги, запасную ВПП для боевых самолетов. Представители российского МИД при этом заявляют, что увеличение присутствия военно-политического блока в регионе лишь дестабилизирует ситуацию в нем.

Эксперты напоминают, что в Литве и Эстонии уже расположены военные базы, которые при необходимости могут быть использованы альянсом в виде плацдарма для неожиданного вторжения на территорию России. К примеру, на эстонский аэродром Эмари уже много раз приземлялись истребители F-35A и беспилотники американских ВВС.

Вам может понравиться

NI: Даже новейшие F-16 неспособны конкурировать с российскими и китайскими истребителями пятого поколения

Американский военный эксперт Крис Осборн в своей статье для The National Interest (NI) «с сожалением» признает, что даже инновационные обновления в новейших версиях истребителей F-16 не позволяют ему конкурировать с

Байден призвал Берлин выполнить данные Киеву обещания по газу

Джо Байден, лидер США, напомнил Берлину, что тот обязан выполнить все обещания, которые были даны им Киеву и касаются транзита российского газа. В рамках встречи с Ангелой Меркель, немецким канцлером,

Южнокорейский аналог российского истребителя Chekmate представили на выставке в Перу

В рамках мероприятия SITDEF 2021, организованного в перуанской Лиме, состоялся показ военного воздушного судна KF-21, разработанного в Южной Корее и представляющего собой аналог Су-75, создаваемого в РФ. Отмечается, что южнокорейская
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 31 октября – переменная облачность, до 9 °C | город Мытищи: погода, 31 октября – переменная облачность, до 9 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 31 октября – переменная облачность, до 2 °C | Южно-Сахалинск: погода, 31 октября – небольшой дождь, до 6 °C | Королев: погода, 31 октября – ясно, до 13 °C | Подольск: погода, 31 октября – ясно, до 10 °C | Армавир: погода, 31 октября – ясно, до 13 °C |