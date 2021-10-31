В ряде СМИ заявили, что Североатлантический альянс собирается создать в Прибалтийских государствах плацдарм для атаки на РФ.

Журналисты отмечают, что западные военные собираются сделать из авиабазы в Лиелварде, возведенной более 50 лет назад юго-восточнее Риги, запасную ВПП для боевых самолетов. Представители российского МИД при этом заявляют, что увеличение присутствия военно-политического блока в регионе лишь дестабилизирует ситуацию в нем.

Эксперты напоминают, что в Литве и Эстонии уже расположены военные базы, которые при необходимости могут быть использованы альянсом в виде плацдарма для неожиданного вторжения на территорию России. К примеру, на эстонский аэродром Эмари уже много раз приземлялись истребители F-35A и беспилотники американских ВВС.