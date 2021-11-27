Врач и телеведущий Александр Мясников в эфире телеканала «Россия 1» сообщил о пользе употребления морской рыбы.

Как указал специалист, в ней есть различные полезные микроэлементы. К примеру, в морской рыбе много витамина В12, а также йода и белков. Но это далеко не главное, так как найти эти микроэлементы можно и в прочих продуктах.

Морская рыба ценится тем, что в ней есть необходимые для нормального функционирования организма человека кислоты омега-3. Эти кислоты организмом самостоятельно не вырабатываются, и получить их можно только извне. Полезна омега-3 тем, что снижает уровень «плохого» холестерина. Также благодаря ей риск развития артрита и депрессии уменьшается. Кроме того, омега-3 оказывает положительное влияние на работу мозга.

Но Мясников предупредил, что слишком часто есть морскою рыбу не стоит. Беременным он советует ограничить её употребление до двух раз в неделю. Объясняется это тем, что в рыбе может быть ртуть, и её излишек нанесёт вред здоровью ребёнка.

Ранее доктор Александр Мясников рассказал, какие продукты нельзя есть при простуде и гриппе. Как он отметил, нельзя употреблять алкоголь, а что касается еды, то ограничений нет.