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Александр Мясников, медицинский специалист и ведущий, рассказал о том, что нельзя есть и пить во время гриппа и простуды.

Согласно его словам, при ОРВИ нельзя ни в коем случае употреблять спиртосодержащие напитки. Если появилось желание «выпить рюмку алкоголя», то это указывает на то, что организм начал постепенно выздоравливать, однако пить алкогольные напитки в этом случае все равно не рекомендуется.

Что касается еды, то в ходе болезни можно не ограничивать себя при наличии аппетита, однако лучше всего приготовить куриный бульон, содержащий в себе магний и цинк. Следует также выпивать различные полезные напитки, к примеру, чай с медом или сок из клюквы. Мясников также не советует съедать большое количество витамина С, так как он не помогает в лечении простуды.

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