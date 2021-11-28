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Врач и телеведущий Александр Мясников в своём Telegram-канале рассказал об уязвимости населения перед инфекционными заболеваниями.

Согласно заявлению Мясникова, обычный человек, раздумывая об инфекциях, интересуется только тем, будут ли прививки представлять для него вред, а также потребуются ли ему антибиотики. Многие люди сейчас также считают, что инфекции – это проблема прошлого века.

В настоящее время такие настроения привели к тому, что образовалось антипрививочное движение, в которое входят недалёкие и ограниченные люди, а также психопаты и мошенники. Кроме того, антибиотики можно без проблем приобрести. Всё это привело к тому, что человечество оказалось почти беззащитно перед инфекциями. Люди уже практически победили «врага», но сильно расслабились.

Ранее доктора Александр Мясников рассказал, что морская рыба помогает продлить жизнь человека. В этой рыбе содержится много полезной кислоты омега-3.

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