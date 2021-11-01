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Врач и телеведущий Евгений Комаровский рассказал об опасности нарушения восприятия запахов при коронавирусе. Его слова передаёт «Пятый канал».

Согласно заявлению специалиста, потеря обоняния может привести к непредсказуемым последствиям. В частности, как он отметил, без обоняния люди не могут определить качество и свежесть продуктов, и потому имеют риск отравления. Этим людям необходимо внимательно проверять состав продуктов и срок годности. Кроме того, если имеются сомнения, то лучше воспользоваться помощью знакомых.

Другая проблема, возникающая при потере обоняния – невозможность заметить запах дыма или газа, если начнутся проблемы. Поэтому специалист рекомендует установить датчики дыма и почаще осуществлять проверку газового оборудования.

Недавно учёные установили, что именно обоняние быстрее всего реагирует на смертельную опасность. Обработка сигналов от неприятных запахов, как было заявлено, происходит быстрее всего.

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