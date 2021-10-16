Команда биологов из Швеции смогла определить, что среди всех чувств человека именно обоняние быстрее всех реагирует на смертельную опасность.

Согласно их словам, ранее предполагалось, что желание избегать неприятных ароматов, сигнализирующих об опасности, являлось сознательным когнитивным процессом, однако оказалось, что в действительности оно осуществляется крайне быстро и в бессознательном режиме. Им удалось узнать это путем разработки уникального способа, впервые позволившего провести измерение сигналов, идущих от обонятельной луковицы.

Исследователи провели эксперимент, в котором на испытуемых воздействовали разными ароматами: плохими и хорошими. В результате они выяснили, что обработка сигналов от неприятных запахов происходит намного быстрее. Кроме того, при его фиксировании сразу же возникает моторная реакция, то есть человек на бессознательном уровне пробует избежать столкновения с источником аромата.