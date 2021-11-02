Врач-дерматовенеролог Ирина Скорогудаева назвала необычное последствие, которое может проявиться после излечения от коронавируса. Её слова передаёт телеканал “Звезда”.

Согласно заявлению специалиста, после коронавируса человек может столкнуться с проявлением тяжёлого акне. Поначалу это похоже на синяк, а затем проявляются элементы, связанные с васкулитом.

Также Скорогудаева сообщила, что ещё тогда, когда началась первая волна коронавируса, описывались случаи высыпаний, но чаще всего они были на ногах, а на лице встречались заметно реже. Эксперт указала, что вирус циркулирует по всему организму, повреждает сосуды и подобные явления васкулита могут происходить. Однако встречается это нечасто, кроме того, не все обращают внимание на подобные высыпания.

Больше всего, как правило, страдают лёгкие, так как именно через них коронавирус проникает в организм.

Недавно акушер-гинеколог рассказала, способен ли коронавирус вызвать бесплодие. Также она сообщила о влиянии вакцинации на беременных.