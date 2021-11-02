читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Врач-дерматовенеролог Ирина Скорогудаева назвала необычное последствие, которое может проявиться после излечения от коронавируса. Её слова передаёт телеканал “Звезда”.

Согласно заявлению специалиста, после коронавируса человек может столкнуться с проявлением тяжёлого акне. Поначалу это похоже на синяк, а затем проявляются элементы, связанные с васкулитом.

Также Скорогудаева сообщила, что ещё тогда, когда началась первая волна коронавируса, описывались случаи высыпаний, но чаще всего они были на ногах, а на лице встречались заметно реже. Эксперт указала, что вирус циркулирует по всему организму, повреждает сосуды и подобные явления васкулита могут происходить. Однако встречается это нечасто, кроме того, не все обращают внимание на подобные высыпания.

Больше всего, как правило, страдают лёгкие, так как именно через них коронавирус проникает в организм.

Недавно акушер-гинеколог рассказала, способен ли коронавирус вызвать бесплодие. Также она сообщила о влиянии вакцинации на беременных.

Вам может понравиться

Svenska Dagbladet: диетолог рассказала о наиболее полезных сортах хлеба

Шведский диетолог Линда Баккман рассказала, как выбрать наиболее полезный хлеб для организма. Её слова передаёт издание Svenska Dagbladet. Как отмечает специалист, питательность и полезность хлеба никак не зависит от его
  • Анна
  • 31.10.2021
  • читать 1 минуту

Эндокринолог рассказал о способах восполнения запаса витамина D

Эндокринолог и диетолог Михаил Гинзбург рассказал о продуктах питания, которые содержат высокий процент витамина D. Его слова передаёт издание «Вечерняя Москва». По словам специалиста, некоторые люди не могут принимать витамин
  • Анна
  • 01.11.2021
  • читать 1 минуту

Daily Express: картофель фри способен снижать мыслительные способности

Эксперты заявили, что употребление картофеля фри способно вызвать нарушение когнитивных функций. Об этом сообщает издание Daily Express. Британские нутрициологи провели исследование и выяснили, что люди, которые употребляют много жареного картофеля,
  • Анна
  • 01.11.2021
  • читать 1 минуту
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 2 ноября – облачно с прояснениями, до 6 °C | город Мытищи: погода, 2 ноября – ясно, до 7 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 2 ноября – переменная облачность, до -2 °C | Южно-Сахалинск: погода, 2 ноября – облачно с прояснениями, до 5 °C | Королев: погода, 2 ноября – облачно с прояснениями, до 15 °C | Подольск: погода, 2 ноября – облачно с прояснениями, до 8 °C | Армавир: погода, 2 ноября – пасмурно, до 18 °C |