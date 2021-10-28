Акушер-гинеколог Лиана Аминова в беседе с изданием «Е1.RU» развеяла некоторые мифы вокруг коронавируса и вакцинации.

В частности, некоторые люди уверены, что коронавирус вызывает бесплодие. Однако в проведённых исследованиях это не подтвердилось. Впрочем, эксперт отметила, что при лечении COVID-19 могут появиться кровотечения или нарушения цикла, но это происходит из-за приёма гормональных препаратов или из-за стресса для организма.

Вакцина, как указала врач, не влияет на репродуктивное здоровье, и не вредит беременным женщинам. Как было отмечено, вакцинируют с 22 недели беременности. Осложнения от коронавируса, как указала специалист, могут быть гораздо серьёзнее, чем возможные риски от вакцинации.

Также Аминова заявила, что нет доказательств того, что беременные болеют коронавирусом тяжелее. Они могут перенести инфекцию как тяжело, так и в лёгкой форме.

Но если женщина болела коронавирусом во время беременности, то есть риск того, что ребёнок родится с небольшими патологиями. Как правило, это незначимые или косметические дефекты. Однако если женщина заразилась в триместре, то коронавирус может привести к преждевременным родам.

Недавно мы сообщали, что в России не было выявлено случаев осложнения у беременных после вакцинации. Об этом сообщила специалист в области гинекологии при Минздраве РФ Лейла Адамян.