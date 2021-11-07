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Депутат Верховной рады от партии «Слуга народа» Максим Бужанский обиделся на Литву из-за того, что она покупает у России и Белоруссии электроэнергию. Об этом он сообщил в своём Telegram-канале.

Согласно заявлению депутата, ещё весной Литва призывала Киев не приобретать у этих стран электроэнергию. С подобными предложениями выступал президент страны Гитанас Науседа. Однако сейчас Литва сама решила импортировать энергию, при этом цены были установлены ниже, чем для Украины.

6 ноября, как заявил Бужанский, Литва получила 522 мегаватта энергии из Белоруссии и 499 мегаватт из России. Украине было отправлено энергии намного меньше – всего лишь 5 мегаватт. Кроме того, депутат рассказал и о ценах, заявив, что по ним можно оценить ценность и искренность советов литовских друзей. Так, Литва платит 11 евро за мегаватт-час, а Украина – 100 евро.

Недавно украинские депутаты высказались насчёт покупки энергии у Белоруссии, главу которой они считают диктатором. Как было заявлено, власти Украины пекутся о благополучии граждан, потому и покупают энергию у Белоруссии.

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