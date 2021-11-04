Следующая новость
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Украинские власти пекутся о комфортной жизни своих граждан и поэтому готовы покупать электроэнергию даже у пророссийского диктатора Александра Лукашенко. Примерно таким получился результат опроса парламентариев ВРУ изданием «Страна.ua».

Журналисты задали депутатам лишь один вопрос – не является ли политикой двойных стандартов покупка электроэнергии в Белоруссии, главу которой украинские власти называют диктатором.

Виталий Безгин сразу же отмел обвинение в применении двойных стандартов. Он заявил, что граждане Украины имеют право на комфортную жизнь и поэтому электроэнергию нужно покупать в Белоруссии. А Лукашенко, по его словам, все-таки диктатор.

Представитель правящей партии Святослав Юраш отметил, что Киев мог поддерживать хорошие отношения с Минском, однако череда взаимных обвинений свела все усилия к нулю. Покупка электроэнергии – это только желание обеспечить нормальные тарифы для граждан Украины.

Лишь представительница партии «Голос» Кира Рудык заявила, что действия Украины – это действительно двойные стандарты. Она также отметила, что это обычное дело для Киева, который таким образом ведет дела уже 30 лет.

Вам может понравиться

The Hill: Китай намерен разместить рядом с границей России 300 ядерных ракет

Американское издание The Hill рассказало о новой ядерной программе Китая, подразумевающей строительство огромного количества ракет, способных нести термоядерную боеголовку. Авторы отмечают, что чуть более 300 таких ракет Китай намерен разместить

Haber7: Турецкие БПЛА “Байрактар ТБ2” испугали Россию “до смерти”

Беспилотники Bayraktar TB2 на Донбассе «до смерти напугали Россию» написало турецкое издание Haber7. Авторы публикации сделали такой вывод, так как сразу после использования дрона украинскими войсками Москва «панически» заговорила о

Издание “1945” рассказало о готовности России и США к ядерному апокалипсису

Ветеран НАТО Ставрос Атамазоглу в своей публикации в издании «1945» дал оценку готовности к ядерной войне России и Соединенных Штатов. Он отметил, что именно эти государства способны вызвать атомный апокалипсис,
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 4 ноября – небольшой дождь, до 8 °C | город Мытищи: погода, 4 ноября – пасмурно, до 9 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 4 ноября – ясно, до 3 °C | Южно-Сахалинск: погода, 4 ноября – облачно с прояснениями, до 8 °C | Королев: погода, 4 ноября – небольшой дождь, до 13 °C | Подольск: погода, 4 ноября – переменная облачность, до 9 °C | Армавир: погода, 4 ноября – облачно с прояснениями, до 17 °C |