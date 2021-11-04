Украинские власти пекутся о комфортной жизни своих граждан и поэтому готовы покупать электроэнергию даже у пророссийского диктатора Александра Лукашенко. Примерно таким получился результат опроса парламентариев ВРУ изданием «Страна.ua».

Журналисты задали депутатам лишь один вопрос – не является ли политикой двойных стандартов покупка электроэнергии в Белоруссии, главу которой украинские власти называют диктатором.

Виталий Безгин сразу же отмел обвинение в применении двойных стандартов. Он заявил, что граждане Украины имеют право на комфортную жизнь и поэтому электроэнергию нужно покупать в Белоруссии. А Лукашенко, по его словам, все-таки диктатор.

Представитель правящей партии Святослав Юраш отметил, что Киев мог поддерживать хорошие отношения с Минском, однако череда взаимных обвинений свела все усилия к нулю. Покупка электроэнергии – это только желание обеспечить нормальные тарифы для граждан Украины.

Лишь представительница партии «Голос» Кира Рудык заявила, что действия Украины – это действительно двойные стандарты. Она также отметила, что это обычное дело для Киева, который таким образом ведет дела уже 30 лет.