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В Великобритании в одном из университетов был проведён семинар по проституции.

О необычном семинаре, который был проведён в Даремском университете, сообщило издание The Times. Как было заявлено, предложил данную идею студенческий совет. При этом было отмечено, что многие студенты занимаются проституцией, и потому было решено провести семинар на соответствующую тему, чтобы они могли получить профессиональную помощь.

Занятия, как отмечает издание, собрали аншлаг. Но среди британских властей семинар вызвал сильнейшее возмущение. Так, было заявлено, что Даремский университет является одним из 24 престижнейших университетов, но при этом намеревается «узаконить опасную отрасль».

Ректорат университета в ответ на это заявил, что занятия по проституции позволят студентам сделать осознанный выбор и обеспечат их безопасность.

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