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Эксперты заявили, что употребление картофеля фри способно вызвать нарушение когнитивных функций. Об этом сообщает издание Daily Express.

Британские нутрициологи провели исследование и выяснили, что люди, которые употребляют много жареного картофеля, часто, по сравнению с другими людьми, имеют проблемы с памятью и внимательностью, а также с креативностью. У них были замечены воспалительные процессы в центральной нервной системе, из-за чего они хуже справляются с логическими тестами. Воспалительные процессы в ЦНС влияют на работу сосудов, благодаря которым мозг получает кислород.

Кроме того, жареный картофель высококалориен и содержит много жиров. Из-за него любители подобной пищи часто страдают от ожирения и сердечно-сосудистых проблем.

Единственным способом избежать этого является отказ от употребления фастфуда и переход на правильный рацион, а также регулярная физическая нагрузка.

Недавно диетолог Елена Соломатина заявила, что чрезмерное употребление сахара приводит к преждевременному старению. Большое количество сахара повреждает кровеносные сосуды и приводит к замедлению кровотока.

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