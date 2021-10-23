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Сахар оказывает непосредственное влияние на процесс старения, сообщила врач-диетолог Елена Соломатина. Она пояснила, что из-за чрезмерного употребления этого продукта ухудшается кровообращение и состояние кожи человека.

Глюкоза, которая содержится в сахаре, преобразуется в жир, провоцирующий своеобразную цепную реакцию. Сперва он накапливается в клетках, однако со временем в них уже не остается места. Тогда жир начинает циркулировать по кровеносному руслу, повреждая стенки сосудов.

В кровеносные пути сразу же проникает в больших количествах холестерин, из-за чего замедляется кровоток. Организм начинает недополучать нужные объемы калия, кальция магния, от которых во многом зависит состояние кожи.

Именно поэтому необходимо ограничить потребление сахара, либо вообще заменить его полисахаридами, содержащимися во фруктах и овощах, а также в цельнозерновых и зерновых продуктах питания.

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