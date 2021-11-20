Россия постепенно наращивает свою военную мощь поблизости от границы с Украиной. Это следует из недавно опубликованного доклада Центра стратегических и международных исследований США (CSIS).

Как сообщается в докладе, в 250 километрах от Киева находится российская военная техника. Определить это удалось благодаря спутниковым снимкам. Отмечается, что такое расстояние можно преодолеть за 4-5 часов езды на машине. Таким образом, можно говорить о вероятном быстром захвате Киева.

Также отмечается, что 15 ноября генсек НАТО Столтенберг обратился к России с призывом не совершать на Украине агрессивных действий. Кроме того, недавно Москву посетил директор ЦРУ Билл Бернс, который поднял этот же вопрос. Он также отметил, что в США внимательно наблюдают за действиями России рядом с границей Украины.

Аналитики при этом отмечают, что нельзя точно говорить о том, что в ближайшее время Россия собирается проводить военные операции в Украине.

Недавно генерал-лейтенант Евгений Бужинский рассказал, как ВС России уничтожат украинские войска. Он отметил, что танки не будут брать Киев или другие территории.