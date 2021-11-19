Усиление военного присутствия неподалеку от украинской границы является вполне оправданным шагом России, уверен генерал-лейтенант Евгений Бужинский, возглавляющий Центр политических исследований. Он пояснил, что в условиях экономического, политического и информационного давления Москва просто обязана действовать в интересах национальной безопасности.

Кроме того, в стране по соседству правит совершенно непредсказуемый радикальный режим, который может выкинуть что угодно, поэтому перемещение войск – во всех отношениях верное решение.

Если Киев начнет действовать агрессивно, Россия сможет остановить его наступления, а также пресечь любые попытки противодействия. При этом никакие танки столицу Украины и другие территории брать не будут. Уничтожить ВСУ смогут и самолеты российских ВКС, которые в Сирии получили хорошую практику и приобрели боевой опыт.