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Актриса Алена Яковлева в беседе с изданием «Вечерняя Москва» сообщила о домогательствах, с которыми она столкнулась на съёмочной площадке «Мосфильма».

Согласно заявлению актрисы, «известный режиссёр» попросил у неё массаж, обещая за это сделать её известной и востребованной актрисой. Однако на это предложение Яковлева его лишь грубо «послала». Она рассказала, что не является правильной и принципиальной, но для неё подобные предложения – нонсес. Яковлева отметила, что вступает в отношения, если имеет на это желание, и предложение режиссёра посчитала противным.

Кроме того, была ещё одна ситуация, когда другой влиятельный в киносфере человек потребовал от неё интимной связи, обещая за отказ испортить её карьеру. Она не согласилась и после этого её «вычеркнули» на 15 лет. Яковлева заявила, что тогда, если ты делал «неправильные» телодвижения, тебя выкидывали из системы координат.

Недавно певица Елена Темникова сообщила, что в 17 лет столкнулась с продюсером, который оказался педофилом. Он пригласил её в Москву, пообещав помощь в развитии карьеры.

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