Елена Темникова поделилась историей о том, как в 17 лет она однажды столкнулась с педофилом.

Темникова приняла участие в шоу Светланы Бондарчук «Света вокруг света», которое выходит на YouTube. Согласно рассказу Елены, она, будучи ещё несовершеннолетней, познакомилась с поэтом-песенником, который пригласил её в Москву делать карьеру.

Однако, когда она добралась до столицы, никто девушку не встретил, несмотря на обещания. Когда она дозвонилась до продюсера, он заявил, что женат, и она приехала не вовремя. Но Темникова уговорила его на то, чтобы он заселил её в отель. В гостинице Елене рассказали, что этот мужчина часто приводит несовершеннолетних, и посоветовали ей переселиться в другой номер.

Впоследствии, как она отметила, мужчина неоднократно угрожал ей, но она игнорировала его угрозы.

Недавно мы сообщали о том, что умные часы помогли спасти девочку от педофила. Как отмечается, девочке всего лишь восемь лет.