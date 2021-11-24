Мониторинговая группа ОБСЕ зафиксировала, что в сторону населённого пункта Горловка на Донбассе выдвинулось как минимум 24 танка Т-72 ВСУ. Об этом сообщает издание avia.pro.

Как сообщается, по сведениям на 31 октября, танковый батальон ВСУ находился на железнодорожной станции Константиновка. Станция располагается в 20 километрах от линии фронта. После этого началась разгрузка батальона. ОБСЕ не дала официальных комментариев по поводу размещения танков ВСУ.

На утро 2 ноября эти танки были зафиксированы в 10 километрах от линии фронта. По имеющейся информации, они готовятся к атаке Горловки и населённых пунктов поблизости.

Кроме того, сообщается о нескольких танках ВСУ поблизости от станции Дилеевка. Также сообщается не менее чем об одном железнодорожном эшелоне, где находится как минимум 8 «МСТА-Б». Направляется этот эшелон в сторону Донбасса.

По информации издания, в скором времени ВСУ собираются устроить широкомасштабную атаку, которая будет проводиться вдоль всего фронта.

Недавно в ДНР заявили, что силы ВСУ провели террористический акт в окрестностях Горловки. В результате пострадали мирные жители.