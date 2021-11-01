В ДНР заявили о террористическом акте ВСУ в окрестностях Горловки. Киев атаковал район с беспилотника, причем удары целенаправленно наносились по мирным жителям. В результате двое жителей поселка Гольмовский находятся в тяжелом состоянии в больнице, а еще один получил ранения средней тяжести.

Известно, что беспилотный аппарат с прикрепленным взрывным устройством прямо на жилые кварталы отправили военнослужащие 30-й отдельной механизированной бригады украинской армии. По данному факту Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело.

Кроме того, в Славяносербском районе рядом с селом Раевка Народная милиция обнаружила тайник с боеприпасами и оружием. Предполагается, что ВСУ готовили диверсионную вылазку, которую удалось предотвратить.