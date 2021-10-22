Медицинский директор клиники «Семейная» Павел Бранд опубликовал историю о том, к чему может привести намеренное заражение коронавирусом.

Историей специалист поделился в Facebook 18 октября. В ней рассказывается о мужчине, у которого скончалась одноклассница после того, как она решила намеренно заразиться COVID-19.

Как сообщается, женщина услышала о том, что если заразиться коронавирусом от человека, болеющего в лёгкой форме, то и заразившийся переболеет легко. Она вместе с детьми побывала в гостях у болеющей подруги.

Однако младшая дочь заболела тяжело и оказалась в реанимации. Также заболели супруг женщины и старшая дочь, а затем и она сама. Долгое время женщина отказывалась обращаться за медицинской помощью, и в итоге она скончалась. Младшая дочь всё ещё находится в больнице, но из реанимации её выписали. Муж и старшая дочь заболели в лёгкой форме.

Бранд призвал людей фильтровать информацию из интернета и поставить вакцину, кто ещё этого не сделал.

Недавно учёные выяснили, что антитела у людей, которые привились или переболели коронавирусом, отличаются. Как сообщается, у поставивших вакцину людей спустя несколько недель исчезают B-клетки.