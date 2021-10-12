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В Киеве 12 октября состоялся саммит Украины и Евросоюза. По итогам мероприятия президент Украины Владимир Зеленский сделал заявление.

Как сообщается, в первую очередь на саммите были подняты вопросы, которые важны для Киева. Так, в частности, велось обсуждение насчёт третьего пакета санкций против «Северного потока-2». По словам Зеленского, Украине необходимо сохранять транзит газа, который в настоящее время идёт по территорию страны, так как никто не хочет терять 2 миллиарда.

Украинский президент подчеркнул, что очень важно сохранять энергетическую независимость страны, и потому они обращаются по разным направлениям по этому вопросу. К каким договоренностям стороны пришли, на данный момент не раскрывается. Но, как ранее было заявлено, планируется подписать несколько соглашений.

Ранее мы сообщали о том, что правительство Германии не видит препятствий для начала работы газопровода “Северный поток-2”. Использовать газопровод планируется в соответствии с заключённым с США соглашениями.

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