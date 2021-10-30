Издание Independent рассказало о «забытом» Bitcoin-кошельке, которым не пользовались 11 лет.

Как сообщается, у кошелька пользователя Satoshi Nakamoto последняя активность была замечена 17 мая 2010 года. В кошельке находится 50 биткоинов. На тот момент стоимость биткоинов составляла менее четырёх долларов. Кроме того, в 2010 году добывать биткоины было заметно проще – для этих целей подходил и домашний компьютер.

Сейчас же для добычи биткоинов используется мощное оборудование. Стоит один биткоин более 61 тысячи долларов. Таким образом, неизвестный владелец кошелька имеет более трёх миллионов долларов.

По какой причине кошелёк не использовался более 11 лет, неизвестно. Скорее всего, владелец просто забыл пароль к нему.

Ранее мы сообщали о том, что в Китае признали нелегальными операции с криптовалютой. Любая деятельность, связанная с криптовалютой, будет считаться незаконной.