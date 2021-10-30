читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Издание Independent рассказало о «забытом» Bitcoin-кошельке, которым не пользовались 11 лет.

Как сообщается, у кошелька пользователя Satoshi Nakamoto последняя активность была замечена 17 мая 2010 года. В кошельке находится 50 биткоинов. На тот момент стоимость биткоинов составляла менее четырёх долларов. Кроме того, в 2010 году добывать биткоины было заметно проще – для этих целей подходил и домашний компьютер.

Сейчас же для добычи биткоинов используется мощное оборудование. Стоит один биткоин более 61 тысячи долларов. Таким образом, неизвестный владелец кошелька имеет более трёх миллионов долларов.

По какой причине кошелёк не использовался более 11 лет, неизвестно. Скорее всего, владелец просто забыл пароль к нему.

Ранее мы сообщали о том, что в Китае признали нелегальными операции с криптовалютой. Любая деятельность, связанная с криптовалютой, будет считаться незаконной.

Вам может понравиться

NI: Российские ЗРК С-400 будут уничтожены истребителями-невидимками F-35

Российские зенитно-ракетные комплексы С-400 не помогут Турции защититься от атак истребителей F-35, имеющихся в распоряжении Греции, написал в издании The National Interest военный эксперт Кан Касапоглу. Он пояснил, что в

Кедми назвал способ быстрого решения проблемы с “Байрактаром” на Донбассе

Украина вполне ожидаемо использовала на Донбассе беспилотный аппарат Bayraktar TB2 на Донбассе. Приказ о применении турецкого БЛА отдал командующий ВСУ Валерий Залужный. Он же позже опубликовал видео, на котором беспилотник

NI: Россия не дает США разместить войска в бывших республиках СССР

Россия не намерена пускать Соединенные Штаты в страны Центральной Азии, ранее входившие в состав СССР, сообщил военный эксперт Питер Сучиу в американском издании The National Interest. Он отметил, что после
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 30 октября – облачно с прояснениями, до 9 °C | город Мытищи: погода, 30 октября – облачно с прояснениями, до 11 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 30 октября – ясно, до 2 °C | Южно-Сахалинск: погода, 30 октября – ясно, до 8 °C | Королев: погода, 30 октября – ясно, до 12 °C | Подольск: погода, 30 октября – переменная облачность, до 11 °C | Армавир: погода, 30 октября – ясно, до 13 °C |