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В Китае заявили, что криптовалюта не является законным платёжным средством. Об этом рассказывает издание «Прайм».

Так, Народный банк Китая заявил, что криптовалюта не обладает тем же юридическим статусом, что и принятая в стране валюта. Использовать её в качестве платёжного средства нельзя.

Таким образом, любая деятельность, которая каким-либо образом имеет отношение к виртуальной валюте, будет признаваться незаконной. В число этой деятельности, в частности, входят любые услуги, которые связаны с обменом криптовалюты в Сети.

Кроме того, Народный банк Китая заявил, что торговля криптовалютой проводится всё активнее, и это ведёт к нарушению экономического и финансового порядка. Также это приводит к появлению преступной деятельности. Из-за этого за сделками с использованием виртуальной валюты будет усилен надзор.

Ранее мы сообщали о том, что Минфин США ввел санкции против платформы по обмену криптовалюты. Санкции предусматривают полное блокирование счетов компании на территории США.

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