Президент Сербии Александр Вучич раскрыл, что влияет на рост заработной платы и пенсий. Соответствующее заявление он сделал в эфире В92.

Согласно заявлению сербского президента, в настоящее время в стране имеется зависимость пенсий и зарплат от того, какую стоимость Россия установит на свой газ. Эта цена, в свою очередь, зависит от двух факторов – биржевая стоимость и «нефтяная формула».

Как указал Вучич, необходимо решить вопрос обновления первого блока TENT. Кроме того, нужно достичь договоренности с российским лидером. Также Вучич отметил, что главной целью является добиться того, чтобы цены на газ и электричество не были увеличены. После этого можно будет говорить об увеличении пенсионных выплат и заработной платы.

Недавно Александр Вучич заявил, что надеется на выгодную цену на газ. Также он обвинил в газовом кризисе Европу.