Следующая новость
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Президент Сербии Александр Вучич раскрыл, что влияет на рост заработной платы и пенсий. Соответствующее заявление он сделал в эфире В92.

Согласно заявлению сербского президента, в настоящее время в стране имеется зависимость пенсий и зарплат от того, какую стоимость Россия установит на свой газ. Эта цена, в свою очередь, зависит от двух факторов – биржевая стоимость и «нефтяная формула».

Как указал Вучич, необходимо решить вопрос обновления первого блока TENT. Кроме того, нужно достичь договоренности с российским лидером. Также Вучич отметил, что главной целью является добиться того, чтобы цены на газ и электричество не были увеличены. После этого можно будет говорить об увеличении пенсионных выплат и заработной платы.

Недавно Александр Вучич заявил, что надеется на выгодную цену на газ. Также он обвинил в газовом кризисе Европу.

Вам может понравиться

Четверо бойцов НАТО попытались изнасиловать украинских морпехов

В 1-м батальоне морской пехоты ВС Украины произошел громкий секс-скандал с участием военнослужащих НАТО. Суть его заключается в том, что группа из четверых натовских солдат предприняла попытку изнасилования украинских морпехов.

Турция обвинила российских военных в бегстве от ее войск в Сирии

Российские войска просто бежали от превосходящих турецких сил, сообщает портал Avia.Pro со ссылкой на специалиста по безопасности из Анкары Абдуллы Агара. Он заявил, что приближение турецких войск в Айн-Иссе и

В Раде подтвердили, что Россия и Белоруссия с 1 ноября не будут поставлять электроэнергию

Глава комитета Верховной Рады по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Андрей Герус подтвердил, что с начала следующего месяца прекращается импорт электроэнергии из России. Согласно его заявлению, 20 октября холдинг «Интер
  • Анна
  • 30.10.2021
  • читать 1 минуту
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 31 октября – переменная облачность, до 9 °C | город Мытищи: погода, 31 октября – переменная облачность, до 9 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 31 октября – переменная облачность, до 2 °C | Южно-Сахалинск: погода, 31 октября – небольшой дождь, до 6 °C | Королев: погода, 31 октября – ясно, до 13 °C | Подольск: погода, 31 октября – ясно, до 10 °C | Армавир: погода, 31 октября – ясно, до 13 °C |