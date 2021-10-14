Президент Сербии Александар Вучич заявил, что ему совсем не стыдно просить у российского лидера Владимира Путина наиболее выгодную цену на газ. Он заботится не о себе, а обо всей стране, которая не может себе позволить купить голубое топливо по бешеным кризисным ценам.

Сербский лидер высказал свою просьбу на пресс-конференции и адресовал ее российскому вице-премьеру Юрию Борисову. Он заявил, что ситуация в Европе сейчас гораздо хуже, чем можно себе представить. Ведь дорожает не только газ – следом за ним пойдут вверх цены на электроэнергию, продукты питания, дизтопливо и бензин, на другие товары.

Вучич пояснил, что Европа сама спровоцировала кризис, так как поторопилась вводить углеводородный налог и переходить на альтернативные источники энергии. Кроме того, не следовало полностью отказываться от угля и от долгосрочных контрактов на поставку газа с Россией.