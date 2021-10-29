Следующая новость
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

В среду ВСУ применили беспилотник «Байрактар» на Донбассе в первый, но далеко не в последний раз, заявил командующий силами ООС Сергей Наев. Он анонсировал использование БПЛА «днем и ночью».

В настоящий момент беспилотники активно применяются для разведывательных операций, рассказал Наев. С весны они также осуществляют патрулирование границ с Россией и Белоруссией, а также линии ограничения на Донбассе. «Байрактары» сообщают практически всю информацию о противнике.

В среду турецкий беспилотник нанес первый свой удар по гаубице сил ДНР. Депутат Госдумы и политолог Анатолий Вассерман считает, что Киев тем самым упустил шанс эффективно использовать «Байрактары» против самопровозглашенных республик. Так как теперь они будут готовы к их атакам и попытаются уничтожить дроны.

Вам может понравиться

Борис Рожин: Война за Крым быстро перерастет в ядерную, поэтому она никому не нужна

НАТО вряд ли примет Украину в свои ряды, но в ближайшие годы он будет активно использовать ее для борьбы с Россией. На территории страны станут появляться военные базы, инфраструктурные объекты,

“1945”: Российский ядерный арсенал способен уничтожить миллиарды людей

Ядерный арсенал России способен убить миллиарды людей по всей планете, уверены авторы американского издания «1945». Они поясняют, что на данный момент именно в руках Москвы находится самый крупный стратегический потенциал

Бомбардировщики Су-24 напугали поляков в Балтийском море

Рабочие добывающей платформы у берегов Польши испугались российских фронтовых бомбардировщиков Су-24, проводивших учения в небе над Балтикой. Самолеты летели на небольшой высоте и, по версии портала Avia.Pro, отрабатывали удары по
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 29 октября – облачно с прояснениями, до 11 °C | город Мытищи: погода, 29 октября – небольшой дождь, до 6 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 29 октября – небольшая облачность, до 5 °C | Южно-Сахалинск: погода, 29 октября – небольшая облачность, до 7 °C | Королев: погода, 29 октября – облачно с прояснениями, до 13 °C | Подольск: погода, 29 октября – облачно с прояснениями, до 6 °C | Армавир: погода, 29 октября – облачно с прояснениями, до 12 °C |