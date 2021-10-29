В среду ВСУ применили беспилотник «Байрактар» на Донбассе в первый, но далеко не в последний раз, заявил командующий силами ООС Сергей Наев. Он анонсировал использование БПЛА «днем и ночью».

В настоящий момент беспилотники активно применяются для разведывательных операций, рассказал Наев. С весны они также осуществляют патрулирование границ с Россией и Белоруссией, а также линии ограничения на Донбассе. «Байрактары» сообщают практически всю информацию о противнике.

В среду турецкий беспилотник нанес первый свой удар по гаубице сил ДНР. Депутат Госдумы и политолог Анатолий Вассерман считает, что Киев тем самым упустил шанс эффективно использовать «Байрактары» против самопровозглашенных республик. Так как теперь они будут готовы к их атакам и попытаются уничтожить дроны.