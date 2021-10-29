Киев упустил шанс воспользоваться эффектом неожиданности при первом применении беспилотного аппарата Bayraktar TB2. Удар по гаубице не принес ВСУ заметного военного успеха, но зато подал сигнал ополчению ЛНР и ДНР о необходимости готовиться к другим атакам этих БПЛА, заявил депутат Госдумы Анатолий Вассерман.

Он пояснил, что в Карабахской войне наибольшее значение имели первые дни использования Азербайджаном беспилотников «Байрактар». Именно они принесли сперва явный перевес, а затем и победу Баку. Спустя несколько дней армянская армия нашла способы противодействия дронам, но переломить ситуацию уже не удалось.

Киев же бездарно использовал первый полет «Байрактара» и тем самым раскрыл карты. Ополченцы ДНР уже занимаются поиском методов противодействия БПЛА и в ходе второй атаки дрон вполне может быть уничтожен.