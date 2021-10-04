Врачи рассказали о продуктах, которые не рекомендуется есть после излечения от коронавируса.

Так, диетолог Александр Андреев указал на то, что многие излечившиеся от коронавируса люди начинают есть жирную и острую пищу. Делать это ни в коем случае нельзя, так как состояние здоровья может ухудшиться. Специалист советует возвращаться к обычному рациону не торопясь, и в течение двух недель не есть продукты, способствующие вздутию.

Гастроэнтеролог Дарья Овчинниковая заявила, что питаться нужно следующим образом: половину стандартной тарелки должны заполнять сырые или тушеные и печеные овощи и фрукты. Четверть тарелки нужно отвести на углеводы, оставшуюся четверть – на белки и жиры.

Кандидат медицинских наук Анастасия Светикова советует на несколько недель исключить фаст-фуд, шоколад, хлебобулочные изделия, и котлеты.

Недавно эксперты рассказали, чем опасно употребление кофе натощак. Кроме того, было заявлено, что в день не рекомендуется пить больше четырёх чашек кофе.