Специалисты в области диетологии, в рамках беседы с журналистами канала «360» отметили, что в ряде случаях кофе способен нанести ущерб даже здоровым людям.

Согласно словам Дарьи Русаковой, диетолога и замглавы медучреждения «Питание и здоровье», ни в коем случае не следует пить данный напиток натощак. В случае подобного употребления могут возникнуть нарушения в пищеварительной системе и сильные боли в животе. Кофе нельзя также пить при наличии аритмии и нестабильном сердечном ритме.

Елена Соломатина, врач-диетолог, отметила, что за сутки можно выпивать до 4-х чашек данного напитка, не нанося вред своему организму. Однако не стоит злоупотреблять кофе тем, кто имеет повышенное артериальное давление или болезни, связанные с нервной системой. Она также посоветовала пить его во время завтрака через 30-40 минут после пробуждения.