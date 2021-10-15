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Специалисты Национальной медицинской системы Великобритании рассказали о случае, когда единственным симптомом рака лёгких оказалась боль в пятке. Об этом сообщает издание Daily Express.

Как отмечается, онкологические заболевания нередко характеризуются образованием тромбов. В случае, о котором идёт речь, у 47-летнего пациента из Сингапура, пожаловавшегося на боль в пятке, обнаружили сгусток крови. Как оказалось, причиной образования тромба стала онкология, а сам сгусток постепенно мигрировал в пятку.

Других симптомов, которые указывают на рак лёгких, к примеру, кашель, одышка, кровохаркание и так далее, у пациента не было.

Медики отметили, что такие случаи встречаются крайне редко. Однако даже в этом случае игнорировать их не стоит и если боли в ноги сильные или не проходят в течение двух недель, то стоит обязательно обратиться к врачу. Кроме того, за состоянием своих ног нужно следить и людям с диабетом.

Ранее онколог рассказала, что употребление кофе помогает бороться с симптомами рака. Как было отмечено, кофеин облегчает симптомы онкологических недугов.

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  • 15.10.2021
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