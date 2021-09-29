Натуральный кофе, в состав которого входит кофеин, способен помочь человеку бороться с симптомами рака. Такое мнение высказал главный онколог медицинского учреждения «СМ-клиника».

Он пояснил, что кофе помогает повысить работоспособность, поднять общий тонус организма, улучшить память и внимание. Также бодрящий напиток предотвращает развитие некоторых заболеваний и облегчает симптомы онкологических недугов.

Врач привел результаты исследований, проводимых Национальным институтом онкологии в Соединенных Штатах. Ученые выяснили, что у людей, которые выпивают ежедневно 4 или более чашки кофе в день, на 20 процентов снижается риск развития меланомы.

Также, согласно результатам исследований британских ученых, содержащийся в напитке кофеин на 20% снижает риск возникновения хронических заболеваний печени.