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Врач-трихолог, вице-президент Евразийской трихологической ассоциации Ольга Кохас в беседе с радио Sputnik сообщила о том, как отсутствие шапки в холода влияет на здоровье волос.

Согласно её заявлению, если отказаться от ношения шапки в холода, это приведёт к переохлаждению головы и может вызвать спазм сосудов головы. Ещё опаснее это в ветреную погоду. Спазм сосудов в итоге приведёт к нарушению питания волос.

В результате этого волосы начнут выпадать. Таким образом, специалист настоятельно рекомендует носить шапку, если температура воздуха опустилась ниже нуля, иначе у людей может возникнуть необходимость надевать шапку, чтобы скрыть облысение или они будут вынуждены носить парик.

Кохас также отметила, что удивляется «стойкости» людей, которые, желая выглядеть красиво, не хотят надевать шапку в минусовую температуру и подвергают себя риску.

Недавно мы сообщали о консерванте метилизотиазолинон, который часто можно встретить в недорогих шампунях. Из-за этого вещества также могут начать выпадать волосы.

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  • Анна
  • 15.10.2021
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