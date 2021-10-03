Врач из Великобритании Дебора Ли рассказала об одной из вероятных причин выпадения волос.

Как отмечает специалист, в косметике порой можно встретить метилизотиазолинон (MIT). Данный консервант предназначен для того, чтобы помешать росту бактерий и дрожжей. Используют MIT в бытовой химии, а также в шампунях. По словам Деборы, его часто можно встретить в недорогой косметике.

MIT, согласно заявлению Деборы, может вызвать на коже аллергический контактный дерматит. В свою очередь, это характеризуется выпадением волос. Впрочем, развивается подобная проблема не особо часто, потому как шампунь смывается с головы, как правило, весьма быстро.

Кроме того, к выпадению волос способен привести острый дерматит. Это происходит из-за того, что луковицы волос повреждаются.

Недавно специалист рассказала о том, что следует делать, если после коронавируса начали выпадать волосы. Отмечается, что произойти это может даже спустя несколько недель после излечения.