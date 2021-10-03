читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Врач из Великобритании Дебора Ли рассказала об одной из вероятных причин выпадения волос.

Как отмечает специалист, в косметике порой можно встретить метилизотиазолинон (MIT). Данный консервант предназначен для того, чтобы помешать росту бактерий и дрожжей. Используют MIT в бытовой химии, а также в шампунях. По словам Деборы, его часто можно встретить в недорогой косметике.

MIT, согласно заявлению Деборы, может вызвать на коже аллергический контактный дерматит. В свою очередь, это характеризуется выпадением волос. Впрочем, развивается подобная проблема не особо часто, потому как шампунь смывается с головы, как правило, весьма быстро.

Кроме того, к выпадению волос способен привести острый дерматит. Это происходит из-за того, что луковицы волос повреждаются.

Недавно специалист рассказала о том, что следует делать, если после коронавируса начали выпадать волосы. Отмечается, что произойти это может даже спустя несколько недель после излечения.

Вам может понравиться

Бритни Спирс удивила поклонников серией откровенных фотографий

Певица Бритни Спирс на своей странице в Instagram поделилась целой серией откровенных фото. На представленных кадрах исполнительница позирует обнажённой в ванне, а также на пляже. На фотографиях, сделанных на пляже,
  • Анна
  • 02.10.2021
  • читать 1 минуту

Российские “Искандеры” отработали удары по важным объектам НАТО на Балтике

В Калининградской области Россия провела военные маневры с привлечение 10 оперативно-тактических комплексов «Искандер» и ста военнослужащих, сообщила пресс-служба Балтийского флота. Эти учения стали ответом на регулярные провокации западных государств. Портал

В Испании рассказали о счастье россиян из-за цен на ЖКХ

В испанском информагентстве El Periodico поведали о счастье жителей РФ после сравнения стоимости электричества в двух странах. Журналисты издания побеседовали с россиянкой по имени Татьяна, работающей юристом и живущей в
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 3 октября – небольшая облачность, до 12 °C | город Мытищи: погода, 3 октября – облачно с прояснениями, до 10 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 3 октября – дождь, до 8 °C | Южно-Сахалинск: погода, 3 октября – переменная облачность, до 12 °C | Королев: погода, 3 октября – ясно, до 15 °C | Подольск: погода, 3 октября – облачно с прояснениями, до 10 °C | Армавир: погода, 3 октября – облачно с прояснениями, до 15 °C |