Врач-терапевт Надежда Чернышова в беседе с «Москва 24» рассказала о заболеваниях, при которых не рекомендуется ставить прививку от коронавируса.

Как отметила специалист, многие люди имеют заболевания, при которых медотвод к вакцинации от коронавируса не дадут, однако организм может на прививку плохо отреагировать. К примеру, если человек имеет хронические заболевания, то в вопросе вакцинации он должен полагаться на своё самочувствие. Если произошло обострение заболевания, то вакцинацию стоит отложить.

Кроме того, стоит быть осторожным людям с онкологическими заболеваниями, пациентами, которые получают химиотерапию, людям, имеющим тяжёлые аутоиммунные заболевания, почечную или печеночную недостаточность. Им ставить прививку можно только после консультации с врачом. Аналогичная ситуация и в случае пересадки органов.

Ранее мы сообщали, что людям с медотводом к вакцинации от коронавируса посоветовали ограничить свои контакты. Для этого им рекомендуется на время переехать за город и перейти на удалённую работу.