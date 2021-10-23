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Основатель и гендиректор научного центра молекулярно-генетических исследований ДНКОМ Андрей Исаев рекомендовал тем людям, которые имеют медотвод к вакцинации от COVID-19, переехать в пригород. Его слова передаёт издание ТАСС.

Согласно заявлению специалиста, гражданам, которым по медицинским причинам нельзя ставить прививку от коронавируса, необходимо ограничить свои контакты. Для этого он рекомендует перевестись на удалённый режим работы и даже уехать за город. Кроме того, он напоминает о необходимости ношения масок.

Исаев указал, что некоторым людям медицинский отвод к вакцинации выдаётся на всю жизнь. Они, как он заявил, больше всего уязвимы перед COVID-19 и им нужно больше заботиться о своём состоянии здоровья. Вести тот же образ жизни, как у вакцинированных людей, они не могут.

Ранее мы сообщали о том, что в Москве пенсионеры могут получить 10 тысяч рублей за вакцинацию от коронавируса. Выплата положена даже в том случае, если они проходят ревакцинацию.

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