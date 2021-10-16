Врач-терапевт медицинской компании «Инвитро» Екатерина Терентьева в беседе с «Пятым каналом» предупредила о болезнях, на которые могут указать трещинки в уголках губ.

Специалист отметила, что в народе такие трещинки называются заеды, а по-научному – ангулярный хейлит. Также есть варианты ангулит или угловой стоматит. Сначала в уголках губ начинается шелушение, а кожа может покраснеть.

Причиной появления трещинок является размножение патогенной микрофлоры полости рта, что может произойти при пониженном иммунитете. Наиболее частыми заболеваниями являются стрептококки и грибки рода кандида. В первом случае перед появлением трещинок также могут появиться пузырьки с гноем. В случае грибка может появиться белый налёт.

При возникновении подобных проблем специалист советует обратиться к терапевту, стоматологу или дерматологу. Тянуть с визитом к врачу не стоит. Для лечения заедов придётся скорректировать своё питание.

Недавно специалист рассказала, почему важно носить шапку в минусовую температуру. В ином случае может произойти спазм сосудов головы, что приведёт к негативным последствиям.