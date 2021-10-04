Военный эксперт Владимир Евсеев считает, что у Украины нет шансов в войне против России.

Согласно его заявлению, на Западе прекрасно понимают, что победить в войне с Россией Украина не сможет. Однако сами украинцы считают иначе. Эксперт отмечает, что в Крыму сейчас имеется военная группировка, которая сможет защитить полуостров от любой угрозы. Так, в Крыму базируются самолёты и корабли, танки, гаубицы, средства РЭБ и прочее вооружение, а также силы ВДВ и сухопутные войска.

Кроме того, Евсеев считает, что западные партнёры Украины ожидают, когда США перестанут поддерживать страну, и после этого они захотят присвоить себе часть территорий. В этих планах эксперт обвинил Турцию, Польшу и Венгрию.

Также эксперт пригрозил, что, если Украина решится на военный конфликт на Донбассе, то как государство она перестанет существовать.

Недавно депутат Верховной Рады Илья Кива заявил, что «наглая» внешняя политика приведёт Украину к развалу. Он заявил, что многие страны уже готовы бойкотировать Киев.